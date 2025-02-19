Защитник утверждает, что ранее на позиции Сил обороны наступало по 20 вражеских пехотинцев каждый час-два.

На Покровском направлении российские захватчики уменьшили интенсивность наступлений, но штурмовые действия не прекращаются. Об этом рассказал командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" Вячеслав.

По его словам, враг долгое время не мог взять позиции украинских защитников "напрямую в лоб", пытаясь обходить Покровск с запада, чтобы взять город в котел.

"Там немного стабилизировали ситуацию. Наша бригада работает перед самым городом на юге. Сейчас противник уменьшил интенсивность, но не скажу, что штурмовые действия врага совсем прекратились", - заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Видео дня

Защитник утверждает, что раньше на позиции Сил обороны наступало по 20 вражеских пехотинцев каждый час-два, штурмовали на разных направлениях, по разным позициям. Зато сейчас штурмов стало гораздо меньше.

"Мы даже восстановили некоторые позиции, движемся вперед, оттесняя противника назад", - добавил Вячеслав.

Война в Украине - ситуация на фронте

Военные ВСУ отбросили российских оккупантов возле Малиновки. Об этом сообщали аналитики проекта DeepState. При добавили, что оккупанты захватили сразу два населенных пункта - Дачное и Зеленовку.

Они также утверждали, что россияне продвинулись возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном.

Вас также могут заинтересовать новости: