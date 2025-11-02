РФ присылает в Покровск военных, которых обучали непосредственно городским боям, рассказал Артем Прибильнов.

В Покровске продолжаются интенсивные городские бои, рассказал в эфире "Киев 24" Артем Прибильнов, начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР.

"Враг пытается инфильтроваться малыми штурмовыми группами в застройку, создает огневое давление. Он использует БПЛА, разведку, артиллерию. За последние часы мы отбили несколько попыток продвижения, противник не получил стабильного успеха на нашем секторе", - сказал Прибильнов.

Он отметил, что РФ там имеет численное преимущество в количестве личного состава. В то же время он отметил, что Силам обороны необходимо приложить все усилия, чтобы удержать город.

"Покровск - это господствующая высота, потеря которой будет очень болезненной для Сил обороны. Поэтому надо стабилизировать ситуацию, надо сделать все возможное, чтобы Покровск остался украинским городом. Сейчас как такового окружения нет, идут бои, преимущество постоянно колеблется из стороны в сторону. В город были заведены новые подразделения, продолжаются контрдиверсионные действия. Наша бригада стабильно отбивает все штурмы. Надеемся на лучшее", - добавил Прибильнов.

Военный отметил, что войска РФ иногда могут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы зайти в Покровск. Однако в основном в город заходят штурмовые группы противника, которые готовились к этой операции до нескольких месяцев.

"По перехватам, пленным, известно, что эти штурмовые действия готовились еще в сентябре. Их готовили конкретно под одну задачу - захватить город Покровск. Им показывали карты, давали маршруты. То есть качество личного состава, как на 2025 год, нормальное. Это мобилизованные. Специализированные войска, которые могли вести профессионально городские бои - у них закончились", - отметил Прибильнов.

Ранее аналитики из Института изучения войны отметили, что россияне усилили давление в районе Покровска и имели продвижение в центральной и юго-восточной части города. В то же время отмечается, что Силы обороны имели продвижение в центре Родинского - в районе, который по словам пропагандистов, был под контролем россиян.

Между тем BBC со ссылкой на источник пишет, что Силы обороны Украины в Покровске не были окружены. Однако линии восстания украинских защитников находились под постоянными обстрелами РФ.

