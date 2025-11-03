При этом россияне снизили интенсивность атак на направлении Константиновки.

Россия сосредоточила свои усилия на захвате двух украинских городов – Покровска и Мирнограда, при этом снизила интенсивность атак на направлении Константиновки. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают активизировать наступательные операции в Покровске и его окрестностях с целью захвата города и уничтожения украинского "кармана". При этом указывается, что за последнее время обе стороны добились тактических успехов на этом участке фронта.

Так, кадры, опубликованные 1 ноября, свидетельствуют о недавнем продвижении российских войск на юго-востоке Покровска. Другие кадры от 2 ноября показывают, что украинские войска наносят удар по двум российским солдатам на севере Покровска, которые, по оценкам ISW, проводили операцию по инфильтрации, которая, однако, не повлияла на контроль над местностью или передний край зоны боевых действий.

При этом российские военные блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на северо-восток, в центральную и южную часть Покровска; в северную и юго-восточную часть Мирнограда; и к югу от Гнатовки и Рога. В то же время россияне также сообщают, что ВСУ отбили территорию к северу от Затышка (северо-восточнее Покровска).

При этом в ISW подчеркивают, что российские войска, вероятно, снизили приоритетность наступательных операций на тактическом направлении Константиновка-Дружковка в пользу завершения захвата Покровска и Мирнограда.

"Украинский офицер, действующий на Покровском направлении, недавно сообщил, что российские силы снизили интенсивность атак на направлении Константиновки после неудачной механизированной атаки 27 октября, а российский военный блогер оценил 1 ноября, что Россия, вероятно, отдаст приоритет захвату Покровска и Мирнограда, прежде чем возобновить значительные усилия по захвату Константиновки".

Россияне несут тяжелые потери

Командир украинского батальона, действующего на Покровском направлении, заявил, что российские штурмовые подразделения ищут маршруты обхода украинских опорных пунктов в Покровске и просачивания в украинский ближний тыл, в то время как другие российские подразделения - расчеты беспилотников или артиллерии или менее качественная пехота - работают над уничтожением украинского опорного пункта.

Он также добавил, что российские силы отправляют необученных солдат в атаки, чтобы отвлечь на себя огонь украинских беспилотников и артиллерии, после чего обученная российская штурмовая пехота пытается вступить в ближний бой с этими украинскими расчетами.

"Он заявил, что российские войска регулярно атакуют по тем же маршрутам, что приводит к тяжёлым потерям", - пишут аналитики.

Ситуация в Покровске

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук рассказал, что вокруг Покровска сконцентрированы три армии россиян. По словам Лакийчука, украинская армия способна вытеснить врага из Покровска, но это "действительно очень сложная задача".

В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что сейчас речь не идет о попытке отбить Покровск у российских захватчиков. По его словам, целью украинских сил является - выиграть время для того, чтобы бойцы смогли выйти из окружения.

