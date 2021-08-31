О войне Андрей не любил рассказывать, "говорил, что там много российских военных".

В Запорожье простились со старшим солдатом 74-го отдельного разведывательного батальона Андреем Выскребцем, который 27 августа погиб от пули снайпера на Донбассе.

Как сообщает Запорожский областной ТЦК и СП, у военного остались жена и двое детей.

Сын Алексей сейчас учится в школе. Старшая дочь Александра уже окончила школу, уточняет Обозреватель.

Отец бойца тоже был военным, однако умер в 2005 году. Андрея похоронили рядом с ним.

Читайте такжеРоссийские оккупанты убили украинского бойца на ДонбассеПо данным СМИ, до службы мужчина работал строителем, а в последнее время был грузчиком в местном супермаркете.

"Хороший человек, спокойный. В последние годы он с фронта приезжал домой, ненадолго побудет и снова на Донбасс", – рассказал его сосед.

О войне Андрей не любил рассказывать, "говорил, что там много российских военных". Пошел на контракт, потому что не видел себя в мирной жизни.

Считал, что на Востоке сейчас служат лучшие люди, ставшие для него друзьями. Там нет предательства между сослуживцами, отношения проще и искреннее. Это ему нравилось, говорится в материале.

Сослуживцы также отзываются о собрате хорошо. Говорят, мужчина интересовался автоматическим станковым гранатометом (АГС).

"С ним всегда было не скучно. Наверное, эта черта помогала ему выживать в сложных условиях. Он не очень много говорил о личном. Но как-то говорил, что хотел бы по возвращении с войны заняться строительством. Рассказывал о сыне, о дочери, он гордился ими и очень любил", – вспоминает его один из военных.

Новости с фронта

Автор: Иван Бойко