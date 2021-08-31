В Запорожье простились со старшим солдатом 74-го отдельного разведывательного батальона Андреем Выскребцем, который 27 августа погиб от пули снайпера на Донбассе.
Как сообщает Запорожский областной ТЦК и СП, у военного остались жена и двое детей.
Сын Алексей сейчас учится в школе. Старшая дочь Александра уже окончила школу, уточняет Обозреватель.
Отец бойца тоже был военным, однако умер в 2005 году. Андрея похоронили рядом с ним.
Читайте такжеРоссийские оккупанты убили украинского бойца на ДонбассеПо данным СМИ, до службы мужчина работал строителем, а в последнее время был грузчиком в местном супермаркете.
"Хороший человек, спокойный. В последние годы он с фронта приезжал домой, ненадолго побудет и снова на Донбасс", – рассказал его сосед.
О войне Андрей не любил рассказывать, "говорил, что там много российских военных". Пошел на контракт, потому что не видел себя в мирной жизни.
Считал, что на Востоке сейчас служат лучшие люди, ставшие для него друзьями. Там нет предательства между сослуживцами, отношения проще и искреннее. Это ему нравилось, говорится в материале.
Сослуживцы также отзываются о собрате хорошо. Говорят, мужчина интересовался автоматическим станковым гранатометом (АГС).
"С ним всегда было не скучно. Наверное, эта черта помогала ему выживать в сложных условиях. Он не очень много говорил о личном. Но как-то говорил, что хотел бы по возвращении с войны заняться строительством. Рассказывал о сыне, о дочери, он гордился ими и очень любил", – вспоминает его один из военных.
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