Снабжение оккупантов в Купянске затруднено, отметил Снегирев.

В России заявляют о якобы достижении тактических успехов в Купянске Харьковской области. Но слова о захвате города не соответствуют реальной ситуации, утверждает военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Северная часть города – это далеко не весь Купянск. Более того, Силы обороны Украины сейчас проводят системную, результативную работу по уничтожению малых штурмовых групп оккупантов. Мы видим четкую динамику: каждая попытка таких групп продвинуться заканчивается их потерями", – объяснил он в эфире телеканала Freedom.

Эксперт отметил, что затруднено и снабжение заблокированных в Купянске оккупантов. Боекомплект противник получает только при помощи тяжелых дронов, а устойчивой наземной логистики нет. Такая ситуация полностью опровергает слова диктатора Путина о "серьезных тактических успехах" российской армии, говорит Снегирев.

Он заметил, что украинские защитники не только остановили продвижение оккупантов. Они также смогли отбросить их от ключевой цели – железнодорожной станции Купянск-Узловой, которую враг намеревался использовать для улучшения логистики.

"Сейчас ситуация изменилась в пользу Украины. На Купянское направление направлены спецподразделения Сил специальных операций. Во взаимодействии с операторами БпЛА они проводят ударно-поисковые мероприятия, и эти операции показывают себя исключительно эффективно. Малые штурмовые группы противника фактически оказываются беззащитны", — объяснил военно-политический аналитик.

Кроме того, даже сами оккупанты были вынуждены опровергать заявления Путина об успехах в Волчанске Харьковской области, говорит Снегирев:

"Это Купянско-Лиманское направление. Оккупанты вынуждены признать присутствие Сил обороны Украины в Волчанске и удержание своих позиций. Это полностью ломает картину, которую пытаются нарисовать российским потребителям".

По его словам, "информационные победы" Кремля направлены на внутреннего потребителя в России.

"Кремль пытается поддержать миф об эффективной оккупационной армии, прежде всего в глазах собственных граждан", – констатировал эксперт.

Война в Украине: ситуация на фронте

Начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег" заявил, что несмотря на заявления РФ, Силы обороны удерживают Купянск Харьковской области. По его словам, бои ведутся за северную часть города.

Тем временем враг пытается просочиться в северные районы Гуляйполя Запорожской области, заявил внешний пилот БПАК отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" НГУ Артем Товстенко. Ситуация в городе напряженная.

