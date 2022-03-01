Несколько военнопленных рассказали правду о войне в Украине.

Шестеро пленных военных армии РФ, которая вторглась в Украину, заявили, что командование не объясняло им цель пересечения границы.

Об этом они рассказали в видео, опубликованном СБУ.

Шестерым пленным от 19 до 21 года. Все рассказывают разные версии того, как армия РФ оказалась в Украине. Один из пленных рассказал, что ехал в Украину "на учения", другие утверждают, что пересекли границу обманным путем по приказу командования. Цель этих действий командиры не объяснили.

"Когда пересекали границу, спросили командира, для чего все это. Он сказал лишних вопросов не задавать", - рассказал один из пленных.

Солдат заверили, что они пересекут границу, станут лагерем и будут там жить. В то же время колонну, в которой двигался один из пленных, расстреляли почти сразу. Автомобиль, в котором передвигался еще один пленный, взорвали, он едва выжил. Еще один пленный россиянин рассказал, что он сдался ВСУ вместе с другими военными РФ.

"Нас обманули... хотят пустить на пушечное мясо", - говорит один из россиян.

"Я не думал, что еду кого-то убивать... Нас отправляют на войну как пушечное мясо", - добавляет второй оккупант.

Один из пленных рассказал, что ВСУ уничтожают целые колонны оккупантов. Все подтверждают, что украинцы их не обижают, лечат и кормят.

"Мы поступили как немцы. Потому что мы напали на людей, а они просто защищают свою территорию. Никто нигде на нас не нападал и я сам не пойму, что Россия хочет от этой войны", - заявил один из пленных.

Военные РФ призвали не идти в Украину, ведь Путин приказал убивать гражданских украинцев.

"Соберитесь лучше и идите на Путина. Из-за него все это", - констатировал один из россиян.

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