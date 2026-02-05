У россиян на фронте катастрофа из-за Starlink, все управление легло, - Флеш

На многих участках остановлены штурмовые действия, сообщил советник министра обороны.

У российских оккупантов катастрофа на фронтах в связи с отключением Starlink. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестов.

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", - подчеркнул он.

Флеш отметил, что в отношении наших войск выяснили, что "были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные Starlink".

"Процесс обработки продолжается", - добавил Бескрестнов.

Starlink на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце января на фоне все более активного использования терминалов Starlink в российских ударных дронах компания SpaceX начала реализовывать комплекс мер по отрезанию россиян от этой спутниковой связи.

Впоследствии министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в Украине будет создан "белый список" терминалов Starlink. Только терминалы из этого списка смогут работать на территории нашей страны.

Позже у российских оккупантов по всему фронту отключились Starlink, о чем массово сообщали российские околовоенные блогеры.

