На Донбассе погиб боец и еще трое ранены в результате обстрелов оккупантов – ООС

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ПИВНИЧ», враг открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Причепиловки, Орехового, Троицкого и Хутора Вильного. На подступах к Новотошковському и Новолуганскому, кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов. Кроме того, по оборонительным укреплениям наших защитников вблизи Катериновки агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СХИД», оккупанты неоднократно вели огонь по защитникам Водяного, используя при этом минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также факты вооруженной активности противника зафиксировано возле Невельского, где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А на подступах к Лебединскому – из автоматических станковых гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к большому сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения.

Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным, после чего враг прекратил свою активность.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили еще троих захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СХИД», оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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