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"Они немножко странные": Данилов прокомментировал информацию о "расстрельных списках" РФ

Дмитрий Хилюк

12:57, 21.02.22
2 мин. 3612
Данилов заявил, что Украина давно получила информацию о "расстрельных списках" РФ / фото УНИАН / Дмитрий Хилюк

В СНБО спокойно относятся к так называемым "расстрельным спискам" составленным в России.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге.

"Мы эти списки начали получать уже довольно давно. Они немножко странные. Мы очень спокойно относимся ко многим вещам, которые на сегодня есть", - отметил Данилов.

"Расстрельные списки" России: что известно

Журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники ранее сообщил, что Россия подготовила так называемые "расстрельные списки" украинцев, которые будут репрессированными после оккупации . По словам чиновника, США намеренно рассекречивают разведданные, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками или теми, кто способен помочь.

Сегодня, 21 февраля, еще два американских издания сообщили, что США получили достоверную информацию о готовящемся Россия списков украинцев, "должны быть убиты или отправлены в лагеря" после вторжения в Украину. По данным The New York Times и The Washington Post, посол США в ООН направил письмо Верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет.

В письме отмечается, что в эти списки включены российские и белорусские оппозиционеры, которые живут в Украине, журналисты и антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения", – представителей ЛГБТ, религиозных и этнических меньшинств.

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