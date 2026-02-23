Кремль задействовал правительства Венгрии и Словакии в своей активной операции против Украины, держа их на чекистском крючке. Ведь что сейчас самое главное для Путина в его агрессивных планах? Уничтожение украинской энергетики, в частности, через блокирование импорта электроэнергии в Украину, а также недопущение для нее помощи ЕС в виде кредита на 90 млрд евро.

Какой ультиматум ставят премьеры Венгрии и Словакии Орбан и Фицо? Перекрыть поставки электроэнергии, газа и нефтепродуктов в Украину и заблокировать кредит (заявления Орбана). Таким образом московские марионетки на 100% реализуют то, чего хотят кремлевские упыри. А, учитывая синхронность заявлений, кто-то еще верит в случайность и отсутствие координации совместных усилий оси (Путин-Орбан-Фицо)?

Условие о возобновлении транзита нефти - это лишь маскировка их агентурной работы в рамках активной операции РФ. Ведь Орбан и Фицо, два российских агента влияния, прекрасно знают, что причиной остановки транзита российской нефти стала атака российских дронов на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Броды" магистрального нефтепровода "Дружба" 27 января текущего года. Россия сделала это именно для того, чтобы активизировать свою словацко-венгерскую агентуру, предоставив им повод для развертывания антиукраинских акций. И еще одна цель Кремля - мобилизовать орбановский электорат накануне парламентских выборов, представляя Украину в образе врага.

И еще несколько важных моментов.

Правительства Словакии и Венгрии хорошо понимают возможность диверсификации поставок по нефтепроводу "Адриа" через хорватский терминал в г. Омишаль.

Все соседние страны уже давно оценили военные риски и устранили свою зависимость от российской нефти.

Будапешт и Братислава четко осознают, что Украина находится в состоянии широкомасштабной войны, которую развязала РФ. Поэтому их ультиматумы Киеву нарушают статьи 276 и 472 Соглашения об ассоциации Украина - ЕС (да и другие нормы из пакета международных соглашений). Ведь речь, среди прочего, идет о вопросах трансграничного транзита электроэнергии и газа. А это не компетенция Орбана и Фицо, она принадлежит исключительно к функционалу ENTSO-E и ENTSO-G.

Кроме того, им известно, что в результате российского воздушного террора гражданской инфраструктуры сотни тысяч украинцев живут без отопления и электроэнергии в морозную погоду, а на транзит нефти расходуется критически необходимая электроэнергия...

В этих обстоятельствах незаконные угрозы перекрыть поставки энергоресурсов означают только одно - сознательно стать соучастниками российского террора против украинского народа. По большому счету, это не Орбан и Фицо ставят ультиматум Украине, а Путин их ртами (к сожалению, премьеры Венгрии и Словакии деградировали уже почти до уровня беларуского "Грыгорича").

Ставка украинского правительства на то, что с Фицо и Орбаном можно договориться о евроинтеграции или хотя бы нейтралитете в решениях ЕС о помощи благодаря транзиту российской нефти (пока он работал) оказалась ошибочной. Поэтому принимать их нефтяной ультиматум бессмысленно.

Они не являются субъектными и всегда найдут новые объяснения своим пророссийским акциям.

Желание Братиславы и Будапешта любой ценой выполнить задачу российского фюрера идет против интересов бизнеса собственных стран, ведь украинский рынок является премиальным в части поставок на него энергоносителей. Зато Украина способна в значительной степени заместить поставки дизтоплива, электроэнергии и газа из других направлений.

Кроме того, в случае официального решения Братиславы и Будапешта о незаконных санкциях, Украина должна обратиться в Брюссель для их обжалования. А также в международные судебные органы - для компенсации понесенных убытков. Соучастие в агрессивных планах фашистской России не может остаться безнаказанным.