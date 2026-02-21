Силы обороны отбросили РФ в Днепропетровской области, - DeepState

Официального подтверждения этой информации нет.

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов на определенных участках фронта в Днепропетровской области.

Об этом сообщает проект DeepState. По данным аналитиков, украинским защитникам удалось отбросить противника вблизи Калиновского и в Терновом.

В то же время враг продвинулся в Донецкой области.

"Силы обороны отбросили противника вблизи Калиновского и в Терновом. Враг продвинулся в Покровске и Свято-Покровском", – говорится в сообщении.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток, 21 февраля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 121 боевое столкновение с противником.

Наиболее активными оккупанты были на Гуляйпольском направлении, где осуществили 31 атаку. Еще 27 атак враг провел на Покровском направлении.

Между тем офицер ВСУ Андрей Ткачук сообщил об успехах Сил обороны на юге. По его словам, есть продвижение в районе населенных пунктов Павловка, Успеновка и Терноватое. Военный отметил, что эти успехи удалось получить благодаря удачному сочетанию условий и подготовительной работе, которую провели украинские защитники.

