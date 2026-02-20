Украина отвергла последнее предложение по Донбассу, переговоры зашли в тупик, - СМИ

В Украине полагают, что американцы пытаются замаскировать российские требования под свои мирные инициативы.

Создание демилитаризованной экономической зоны на Донбассе является нереалистичной идеей. Тем более в формате совместной украинско-российской администрации. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и аналитиков.

Издание напоминает, что во время последнего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля Киев и Москва обсуждали идею совместной российско-украинской гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе. Предложение предусматривает вывод как российских, так и украинских войск из Донбасса.

По словам информированного собеседника Kyiv Independent, это причудливое предложение выдвинули представители американской делегации, которые продолжают цепляться за роль нейтрального посредника. Однако украинские чиновники, с которыми говорили журналисты, не могут себе представить даже просто демилитаризованную зону на Донбассе, не говоря уже о совместной гражданской администрации.

Видео дня

Нардеп Александр Мережко, возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, отметил, что это все равно будет означать вывод украинских войск из Донбасса.

"В этом суть проблемы. Для нас это неприемлемо. Мы не можем оставить эти укрепленные районы Донецкой области и фактически отдать их", – сказал он.

По мнению Мережко, американцы, очевидно, представляют себе нечто вроде демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями. Однако нардеп напоминает, что буферная зона на Корейском полуострове намного короче нынешней линии фронта в Украине.

Мережко считает, что логика американского предложения заключается в том, чтобы так или иначе удовлетворить требования Кремля. Просто на этот раз американцы попытались замаскировать эту цель.

Поэтому, поскольку Украина отвергает все варианты сдачи Донбасса, мирные переговоры зашли в тупик, пишет Kyiv Independent.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению западных аналитиков, Владимир Путин мог принять окончательное решение о нападении на Украину еще в первой половине 2020 года, когда он осуществил конституционный переворот и назначил себя пожизненным "президентом".

Американская и британская разведки еще с весны 2021 года фиксировали массовое наращивание российских войск у границ Украины и в Крыму, делая прогнозы о возможном полномасштабном вторжении, включая аннексию Донбасса или даже захват Киева. В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс лично предупредил Путина по телефону о катастрофических последствиях агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: