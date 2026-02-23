Уже на этой неделе в Украине настанет метеорологическая весна, - синоптик

Температура будет повышаться до +10°.

На этой неделе по всей Украине ожидается постепенное и стабильное повышение температуры. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что к нам начнет поступать теплый воздух, поэтому температура во всех регионах ощутимо повысится.

"Наиболее интенсивное потепление будет наблюдаться в западных и юго-западных областях. Здесь уже начнется метеорологическая весна, а в дневные часы в лучах яркого солнца воздух будет прогреваться иногда выше +10 °С", - спрогнозировал он.

Видео дня

По данным Кибальчича, традиционно, более прохладная погода со среднесуточной температурой около 0 °С сохранится в северо-восточных регионах страны.

Осадки в течение недели ожидаются преимущественно небольшими, местами возможен туман, а дороги и тротуары еще будут оставаться скользкими.

Погода 23 февраля

В начале недели умеренный снег, мокрый снег и местами дождь пройдут в западных, северных и центральных областях. На остальной территории страны будет сухо. На дорогах гололедица. На Правобережье местами туман. Температура днем +1...+6 °С, на севере Левобережья около 0 °С.

Погода 24 февраля

Во вторник по всей Украине ожидается снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем. Местами будет наблюдаться туман и морось. На дорогах все еще будет скользко. Температура ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, а на Закарпатье - до +8 °С.

Погода 25 февраля

В среду, говорит синоптик, ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег на юге с дождем. Днем уже будет преобладать погода без осадков, только в восточной части может выпадать небольшой мокрый снег. На дорогах большинства областей сохранится гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 °С, днем –1...+4 °С, в Закарпатье до +7 °С.

Погода в Украине - какой будет неделя

Ранее известная синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение недели погода в Украине будет теплее, "но с осадками и порывистым ветром".

В частности, 23 февраля ветер будет дуть с юго-запада, на западе, севере и в центре возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. На юге и востоке ветер умеренный.

Вас также могут заинтересовать новости: