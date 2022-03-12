Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ.

Оккупанты перешли к новой стадии террора - захватили мэра города Мелитополь.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что сегодня в Мелитополе оккупанты захватили мэра города Ивана Федорова, который мужественно защищает Украину и людей в своей общине.

"Очевидно, что это признак слабости захватчиков. Они не встретили никакой поддержки на нашей земле. Хотя они на нее очень рассчитывали. Потому что годами врали сами себе, что якобы в Украине ждут Россию. Они не нашли коллаборантов, которые сдали бы оккупантам города и власть", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, поэтому оккупанты перешли к новой стадии террора, когда "пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти".

При этом отмечает, что для любого демократического государства понятно, что законно избранный мэр города – это истинный представитель народа.

"Обычно это не об идеологии, не о политике, это о жизни людей конкретной общины. Возможно, в России от этого уже отвыкли за годы автократической власти. Возможно, там считают, что мэр – это просто начальник, которого легко убрать, и это ничего не значит", - сказал Зеленский.

При этом подчеркнул, что "у нас здесь – Украина. У нас тут Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому захват мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека. Не только против конкретной общины. И не только против Украины".

"Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю, об этом узнают 100% людей во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Мелитополь не покорился оккупантам, как не подчинились Херсон, Бердянск и другие города, "куда русским войскам удалось пока зайти. Временно удалось зайти. И это не изменить давлением на мэров или похищением мэров. Это можно только ухудшить. Для оккупантов".

Он подчеркнул, что Украина требует немедленно освободить мэра Мелитополя и гарантировать полную безопасность всем главам общин всей нашей страны.

"Если вы превращаетесь в аналог террористов ИГИЛ, то какой смысл тогда с вами о чем-то вообще разговаривать? Мы поставим этот вопрос в том числе и международным посредникам, которые общаются с Москвой", - сказал Зеленский.