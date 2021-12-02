Незаконные группировки ОРДЛО полностью подчинены России и регулярно получают из РФ вооруженную помощь.

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин говорит, что будет просить Россию о помощи в случае "нападения Украины". В последние недели оккупанты активно распространяют фейки о якобы подготовке Киевом к военному "походу" на оккупированные Россией территории Донбасса.

Об этом он заявил в эфире пропагандистам из России-24.

Контролируемые Кремлем боевики якобы "рассчитывают на собственные силы", но учитывая то, что Украина "привлекает внешние силы", будут просить Россию помочь.

Террористы, говорит Пушилин,"находятся в состоянии повышенной готовности".

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Власть вооруженных террористов, захвативших органы самоуправления в отдельных населенных пунктах на Донбассе в 2014 году, не признает ни одна из стран мира.

Незаконные группировки боевиков целиком подчинены России и регулярно получают из РФ вооруженную помощь. Сама Москва это отрицает и утверждает, что к конфликту на Донбассе не имеет никакого отношения, называя себя "третьей стороной".

С начала вооруженной агрессии Россия всячески пытается подтолкнуть украинское руководство к прямым переговорам с боевиками, что признало бы легитимность оккупационной власти и полностью сняло бы политическую ответственность с Кремля за развязанную войну на украинском Востоке.

Российские войска у границы Украины

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировку войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

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Автор: Яна Ставская