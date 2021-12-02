Ллойд Остин заверил, что США используют "лучшие методы" в ответ на действия России.

Министр обороны Ллойд Остин допустил, что любой ответ США на действия России по отношению к Украине будет происходить совместно с международным сообществом.

Об этом пишет Reuters.

Во время визита в Южную Корею Остин также выразил надежду, что Соединенные Штаты и Россия смогут прийти к согласию о снижении градуса напряженности в украинско-российском приграничье.

На вопрос, будут ли последствия для России только экономическими, Остин отказался отвечать напрямую, сказав только, что США используют "лучшие методы".

Читайте такжеЛавров заявил, что НАТО "играет с огнем", обещая Украине вступление в Альянс"Все, что мы делаем, будет сделано совместно с международным сообществом. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину", – ответил Ллойд, оговорившись в названии РФ.

Российские войска у границы Украины

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировку войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

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Автор: Яна Ставская