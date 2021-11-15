Россия разместила на севере, востоке и юге Украины около 114 тысяч военных.

Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой после того, как Москва собрала на границе более 90 тыс. военных.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, хотя интерпретации западной разведки "требуют дополнительного обсуждения", они свидетельствуют о "высокой вероятности эскалации ситуации".

"Информация наших (военных спецслужб) совпадает с данными стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", - сказала Маляр, отвечая на вопрос, является ли риск российской военной агрессии сейчас выше, чем в прошлые годы.

Маляр добавила, что выводы союзников "основаны не только на информации о количестве российских войск вдоль украинской границы", что может свидетельствовать о том, что Вашингтон имеет дополнительную информацию от разведки о намерениях российского президента Владимира Путина.

Маляр отметила, что наращивание российских войск происходит близ оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в оккупированном Россией Крыму и на северо-восточных границах Украины.

Как сообщил FT начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, Россия разместила на севере, востоке и юге Украины около 114 тысяч военных.

Вашингтон еще не сформировал представление о намерениях Путина по увеличению военных сил на основе различных оценок российской угрозы Украине, пишет FT со ссылкой на информированные источники. Но США опасаются, что последние движения являются более серьезными, чем те, что наблюдались весной, когда Москва собрала подобное количество войск на границе в рамках, по ее словам, незапланированных учений.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что последние действия российских властей похожи на то, что происходило в 2014 году.

"Знаем, что в прошлом мы видели, как российские вооруженные силы на границах Украины заявляли о какой-то провокации со стороны Украины, а затем вторглись и, по сути, продолжили то, что они планировали все время. Это то, что они сделали в 2014 году. И поэтому это вызывает реальные беспокойства относительно попыток повторить то, что было сделано тогда", - сказал Блинкен и добавил, что это "было бы серьезной ошибкой".

Блинкен также предположил, что миграционный кризис в соседней Беларуси используется для отвлечения внимания от деятельности России на границе с Украиной.

По словам Кирилла Буданова, российские войска "демонстративно оставили свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи нашей границы" после широкомасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре. "Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и как попытку психологического давления", - сказал он.

Один из европейских чиновников отметил, что даже если Россия не вторгнется в Украину, перемещение войск у границы дестабилизирует ситуацию. "Постоянное давление со стороны России максимально затрудняет развитие и укрепление Украины как государства", - сказал он.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

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В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Александр Топчий