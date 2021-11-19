По данным разведки, речь идет об антивакцинаторском движении, экономической и энергетической нестабильности.

Россия на сегодня проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины по нескольким направлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы "Право на власть" в четверг вечером.

"Ситуация полностью контролируется. Я нахожусь как раз в США для того, чтобы, скажем так, ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами. Как только я закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой, мы обменялись информацией, обменялись мнениями, наши мнения полностью совпадают. Происходит масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи", - сказал Буданов.

По его словам, замысел России - "дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много нарративов".

"От антивакцинаторов, заканчивая недовольствами по разным причинам. Потом. Кризис мигрантский, который имеет так же целью возмутить общество. Масштабный энергетический кризис, который все же надвигается, по нашей оценке. Экономический кризис. И на фоне этого - масштабные маневры российской армии с накоплением на определенном удалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января-месяца", - пояснил Буданов.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Леся Лещенко