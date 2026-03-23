РФ массированно атаковала 'Шахедами' регионы Украины: поражен порт, есть пострадавшие

В Днепропетровской области ранения получили двое мужчин.

Российская оккупационная армия в ночь на 23 марта нанесла массированный удар с помощью дронов по Одесской и Днепропетровской областям – произошло попадание в один из портов, повреждены жилые дома.

Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены двое мужчин 31 и 58 лет. В результате вражеской атаки произошел пожар.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ночью и утром россияне массированно атаковали город "Шахедами", из которых 19 было сбито. В то же время произошли попадания, в результате чего повреждена инфраструктура. Раненые были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"Последствия утренней атаки уточняются", – отметил Вилкул.

Впоследствии он добавил, что в Никопольском районе враг атаковал дронами Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую общины. Разрушены предприятия, частные и многоквартирные дома, автомобили. В Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают. В Металлургическом районе повреждены многоквартирные дома.

Также армия РФ атаковала ночью Одесскую область. По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, под массированным ударом беспилотников оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла.

"Повреждения получил также склад на территории порта", – сообщил Кипер.

Как писал УНИАН, в ночь на 22 марта российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую железную дорогу. Во время эвакуации проводница получила смертельные травмы от столкновения с встречным поездом, также пострадал один из пассажиров, получивший травмы средней тяжести. Также враг атаковал подвижной состав на Приднепровской железной дороге – локомотив пригородного поезда.

2 марта РФ также нанесла удар дроном по поезду "Укрзализныци" во время движения в Днепропетровской области. Тогда один человек погиб, а еще несколько получили ранения – один тяжелые травмы, несколько – порезы различной степени тяжести.

