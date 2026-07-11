Повышение тарифов Укрзализныци может поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону, - ВЭА

Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) призвала правительство не допустить повышения на 30% тарифов на грузовые железнодорожные перевозки угля, предупредив, что такое решение создаст дополнительные риски для энергетической безопасности страны и затруднит подготовку к отопительному сезону.

В ВЭА поясняют: железная дорога сегодня является фактически безальтернативным способом доставки угля на тепловые электростанции. Поэтому любое удорожание перевозок автоматически увеличивает расходы энергетических предприятий, которые одновременно ремонтируют поврежденное в результате российских атак оборудование и накапливают запасы топлива к зиме.

"Предложенное решение создает дополнительные риски для энергетической безопасности государства, затрудняет подготовку к отопительному сезону и не решает системных финансовых проблем АО "Укрзализныця", – подчеркнул председатель Совета ВЭА Иван Плачков.

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В Ассамблее предупреждают, что повышение тарифов сильнее всего ударит именно по угледобывающим предприятиям, ведь для них железнодорожные перевозки практически не имеют альтернативы. Из-за роста логистических затрат может сократиться экономически целесообразная добыча угля, а это создаст риски для обеспечения тепловой генерации топливом в период максимальной нагрузки на энергосистему.

При этом ВЭА подчеркивает, что проблема финансового состояния Укрзализныци не должна решаться за счет предприятий, обеспечивающих энергетическую безопасность государства. По мнению ассамблеи, компания нуждается в системных реформах, повышении операционной эффективности и изменении подходов к финансированию пассажирских перевозок в соответствии с европейской практикой.

"Перекладывание этих проблем на предприятия, обеспечивающие топливом украинскую энергетику, не только не обеспечит долгосрочную финансовую стабильность перевозчика, но и создаст дополнительные риски для прохождения следующего отопительного сезона", – подчеркнул председатель Совета Ассоциации.

В ВЭА призвали правительство не принимать решение о повышении тарифов в предложенной редакции.

Напомним, первоначальное предложение Укрзализныци предусматривало единовременное повышение грузовых тарифов на 45%. После обсуждений его пересмотрели: тарифы планируют увеличить на 30% с 1 августа 2026 года и еще на 15% – с 1 января 2027 года.