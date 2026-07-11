В Windows 11 нашли функцию, которая годами незаметно 'съедает' оперативную память

Первые сообщения о подобных сбоях появились еще в 2023 году, но Microsoft по-прежнему молчит.

Пользователи Windows 11 уже несколько лет жалуются на утечку оперативной памяти, связанной с функцией "Связь с телефоном" (Phone Link). Несмотря на многочисленные жалобы, Microsoft по-прежнему не выпустила полноценное исправление проблемы.

Как сообщает Neowin, виновником является фоновый процесс Cross Device Service, который отвечает за синхронизацию смартфона и компьютера. В нормальных условиях он работает в фоновом режиме, почти не нагружая систему, но у некоторых юзеров служба начинает "съедать" от 15 до 30 ГБ памяти. Причем это не разовый сбой, а регулярное явление.

В одном из последних случаев пользователь Reddit сообщил, что во время игры Cross Device Service занял от 25 до 30 ГБ ОЗУ. Из-за этого "Диспетчер задач" открывался около 3 минут, а скорость интернет-соединения упала с 900 до 150 Мбит/с.

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При корректной работе служба должна обеспечивать обмен уведомлениями, общий буфер обмена, передачу файлов и другие функции. Но в проблемных случаях она, судя по всему, попадает в бесконечный цикл, который с каждым часом потребляет все больше памяти.

Как пишет Neowin, первые сообщения о подобных сбоях появились еще в 2023 году, но Microsoft до сих пор официально не признала ее существование. В службе поддержки рекомендуют установить последние обновления Windows и Phone Link или отключить "Мобильные устройства" в автозагрузке – но это помогает не всем.

Если вы столкнулись с этой проблемой и ни одно из решений не сработало, остается либо смириться с чрезмерным расходом памяти, либо полностью отключить Phone Link и забыть о синхронизации между устройствами.

Ранее Microsoft неожиданно продлила поддержку Windows 10 еще на год – до октября 2027 года. Примечательно, что изначально поддержка "десятки" должна была завершиться еще в октябре 2025-го.

УНИАН писал, что Windows 11 резко набирает популярность среди украинских пользователей. Недавно новая ОС впервые преодолела отметку в 60% рынка, в то время как доля Windows 10 продолжает падать.

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