Захватчики ищут более дешевые средства, чтобы нанести поражения в Украине, но это не означает, что они откажутся от КАБов или ракет, считает Храпчинский.

Российские оккупанты начиняют ударные дроны шрапнелью с целью нанести как можно больший вред гражданскому населению в Украине. Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сказал в эфире телеканала Суспільне.

В частности, эксперт высказал мнение по поводу последней российской атаки дронами на город Сумы.

"Враг не отменил свою террористическую практику и активно пытается попадать именно по жилым домам, продолжает начинять те самые взрывные части всех дронов шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению", - отметил Храпчинский.

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В связи с этим, по его убеждению, есть потребность в увеличении мобильных огневых групп и увеличении систем, которые бы обеспечивали обнаружение и перехват вражеских дронов.

Он обратил внимание, что Сумы близко к границе, и там гораздо сложнее работать, потому что враг активно запускает не только ударные дроны типа "шахед", но и авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты.

"Например, на Харьковщине мы видим, как активно используются те же дроны "Молния", которые просто 7 кг начинены шрапнелью для того, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению", - добавил Храпчинский.

По его мнению, городским властям надо думать об увеличении безопасных укрытий для гражданского населения.

Также он убежден, что не надо уменьшать количество личного состава в мобильных огневых группах, потому что это влияет на качество перехвата, а нужно как можно быстрее готовить этих специалистов. Храпчинский добавил, что мобильные огневые группы можно усиливать благодаря привлечению гражданского населения.

Как подчеркнул эксперт, перевод людей из мобильных групп в пехоту не является лучшим вариантом, и в этом плане ничего не произошло, поскольку военных и дальше переводят из мобильных групп.

Кроме того, эксперт прокомментировал информацию, что на Харьковщине захватчики сейчас меньше применяют управляемые авиационные бомбы, а больше дроны типов "Молния" и "Шахед".

Храпчинский сказал, что враг ищет более дешевые средства поражения, но совершенствует дроны, в том числе типа "Молния", для увеличения расстояния полета беспилотника.

"Враг ищет дешевые решения, но это не значит, что не будет использовать КАБы или не будет использовать крылатые и баллистические ракеты. Опять же, он будет их использовать по мере накопления", - подчеркнул Храпчинский.

Удар "шахедом" по Сумах 30 января

Как сообщал УНИАН, этой ночью в результате попадания вражеского "шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах 4 человека погибли.

По состоянию на 8:00 утра было известно о госпитализации 5 человек, в том числе ребенка. Три человека были в тяжелом состоянии.

Чрезвычайникам удалось спасти 4 человека, среди них одного ребенка. Также эвакуированы 118 человек.

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