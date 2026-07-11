60-летний Павлик откровенно высказался о разнице в возрасте с молодой женой

Супруги воспитывают маленького сына.

Известный украинский певец Виктор Павлик сделал новое заявление о почти 30-летней разнице в возрасте с супругой Екатериной Репяховой, которая является его концертным директором.

В разговоре с блогером Ангелиной Пичик исполнитель вспомнил, что отношения между ним и его избранницей завязались более 10 лет назад, когда ему было 50 лет, а Катерине - чуть больше 20-ти.

"Катю я полюбил, Катя полюбила меня. У нас в любви родился сын Михасик пять лет тому назад. Мы очень счастливы, что мы вместе, и что у нас такой прекрасный сын, которого мы любим больше своей жизни", - заявил Виктор Павлик.

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По словам певца, супруга для него - его вдохновение и муза.

"Я считаю, что возраст совершенно не играет никакой роли. Катя является моим концертным директором, вообще директором моей жизни. Она очень многое для меня делает", - добавил музыкант.

При этом Виктор Павлик также высказался и о том, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Киеве.

"Порядка 100 тысяч гривень в любом случае", - сказал он.

Напомним, не так давно жена Павлика рассказала о проблемах со здоровьем сына.

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