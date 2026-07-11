Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер стал членом Консультативного совета ДТЭК

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины и экс-посол США при НАТО Курт Волкер вошел в состав Консультативного совета компании ДТЭК. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор в Украине, назначил посла Курта Волкера, бывшего специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины и бывшего посла США при НАТО, в состав своего Консультативного совета", – говорится в нем.

Отмечается, что Волкер будет давать стратегические рекомендации по вопросам энергетической безопасности, восстановления, международных инвестиций и укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

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Ранее он занимал должность специального представителя Государственного департамента в 2017–2019 годах. Также он занимал должность посла США при НАТО, исполняющего обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и работал на руководящих должностях в НАТО и Сенате США.

"Курт Волкер уже много лет является давним сторонником Украины и одним из самых авторитетных экспертов в вопросах трансатлантической безопасности. Его опыт станет неоценимым в то время, когда Украина переходит от стабилизации к восстановлению и работает над привлечением долгосрочных инвестиций, необходимых для восстановления ее энергетической системы", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В то же время Курт Волкер отмечает, что ДТЭК является важной составляющей энергетической безопасности Украины и весомым игроком на европейских энергетических рынках. По его словам, он стремится поддерживать усилия компании по обеспечению энергетической безопасности Украины и развитию новых энергетических технологий.

Ранее сообщалось, что бывший посол США Джеффри Пайатт был назначен председателем Консультативного совета ДТЭК.

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