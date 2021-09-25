Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет, что решение об открытии огня в ответ принимают командиры на месте.

Украинские военные могут открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны боевиков на Донбассе.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Радио Свобода.

Он объяснил уменьшение количества обстрелов со стороны террористов именно тем, что ВСУ отвечают им обратным огнем.

"ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", – сказал Залужный.

Главнокомандующий уверяет, что решения об открытии ответного огня принимают командиры на месте. Они ни в коем случае не согласовывают их с командованием в Киеве.

"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", – подытожил Залужный.

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Как сообщал УНИАН, в результате обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил получил ранение один украинский воин. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

С начала суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

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Автор: Светлана Закелова