Еще один офицер задействовал бойцов для строительства частного поместья.

В Одесской области офицер требовал у солдат деньги за отгулы и угрожал физической расправой.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, разоблачили командира взвода одной из воинских частей.

"Такса" составляла 4 тыс. гривен, а в случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - рассказали в бюро.

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По оперативным данным, таким образом командир истребовал не менее 500 тысяч гривен из своих военных. Сейчас детективы задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток. Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов.

Военнослужащему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме того, сегодня стало известно о разоблачении в Одесской области еще одного офицера, который использовал бойцов вместо строителей. В частности, заместитель командира батальона одной из воинских частей почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом.

"Так, с августа 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой. Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн", - рассказали в ГБР.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Обоим офицерам грозит до 12 лет тюрьмы.

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