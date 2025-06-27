Курс гривни к евро установлен на уровне 48,78 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро продолжает бить рекорды. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,78 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек. Предыдущий максимум был зафиксирован сегодня, 26 июня, с курсом 48,64 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,69/41,74 грн/долл., а евро - 48,85/48,89 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 июня снизился на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 июня подешевел на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 16 копеек и составляет 49,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

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