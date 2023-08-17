Этим решением СНБО также призвало правоохранителей в течение месяца "принять дополнительные меры" для противодействия совершению должностным лицам ТЦК коррупционных и других уголовных правонарушений.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа об увольнении всех областных военкомов.

"Ввести в действие решение СНБО... "о результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте опубликованного на сайте главы государства указа №491/2023.

В своем решении СНБО рекомендует главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному принять решение о "пребывании на должностях руководителей областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ, прекратив практику их ротаций".

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Также Залужному рекомендовано назначать по рекомендациям командующих (командиров) оперативно-тактических группировок, оперативно-стратегических группировок войск (сил) на должности руководителей областных ТЦК и СП лиц офицерского состава, непосредственно участвующих в боевых действиях и прошедших проверку службой безопасности Украины.

Этим решением СНБО также призвало правоохранителей в течение месяца "принять дополнительные меры" для противодействия совершению должностным лицам ТЦК коррупционных и других уголовных правонарушений.

Президент возложил контроль за выполнением решения СНБО на ее секретаря Алексея Данилова.

Увольнение военкомов - что известно

Как известно, о соответствующем решении СНБО Зеленский сообщил в своих соцсетях 11 августа. Одним из ключевых вопросов были результаты проверки "военкоматов".

По словам президента, всего правоохранители расследуют уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", 33 из них уже получили подозрения.

"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов",- отметил он.

По мнению главы государства, управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена.

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