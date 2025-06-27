Экс-пара креативно сообщила о своем решении.

Известный юморист и певец родом из Молдовы Иван Люленов рассказал об изменениях в личной жизни. В частности, он сообщил, что завершил отношения со своей возлюбленной-танцовщицей Елизаветой.

О своем решении разойтись экс-пара решила рассказать в Instagram и опубликовала трогательное видео. В ролике девушка танцует под песню Люленова. Что стало причиной для завершения их истории любви - они не отметили.

"Всем привет. Это Иван и Лиза. Мы больше не вместе. Мы разошлись, но разошлись по-взрослому и остались в хороших отношениях. Никаких скандалов и негатива между нами нет. Мы благодарны друг другу за этот путь. Мы были публичной парой, поэтому и решили поделиться с вами. Благодарны друг другу за все. Здесь не будет много текста. Мы творческие люди, поэтому выразили это так, как привыкли: Лиза в танце, Иван - в песне. Если и расходиться, то красиво!" - написали экс-влюбленные.

К слову, Иван Люленов был в отношениях с Елизаветой более трех лет. Пара часто публиковала совместные забавные ролики в сети.

Напомним, ранее стало известно, что актер Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет брака. У экс-супругов есть двое общих детей.

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