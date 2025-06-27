Сейчас Ким Чен Ына больше интересует Южная Корея, считает Павел Нарожный.

Армия Северной Кореи сейчас насчитывает около 1,5 млн бойцов, поэтому теоретически отдать в распоряжение России 100 тысяч из них не было бы проблемой. Но, похоже, что сейчас у Ким Чен Ына есть другие приоритеты, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Кроме того, у них есть до 4 млн резервистов, которых могут очень быстро призвать. Но надо понимать, что Путин должен дать что-то такое Ким Чен Ыну, чтобы было за что купить. Потому что эти 11 тысяч, которые к нам приезжали, они ехали учиться, получать боевой опыт. Поэтому мне кажется, что говорить, что сейчас какие-то десятки или сотни тысяч бойцов из КНДР поедут воевать в Украину - это малореально", - сказал Нарожный.

Он добавил, что сейчас для Ким Чен Ына приоритетным является вопрос Южной Кореи, на которую он хотел бы пойти войной. Зато Путин не имеет чего-то, что он мог бы предложить взамен лидеру КНДР.

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"Но все равно исключать вероятность, что могут появиться военные или инженерные подразделения, или рабочие, которые могут собирать те же "Шахеды" - точно не надо", - добавил Нарожный.

Войска КНДР на стороне РФ: что известно

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что КНДР может передать России больше своих военных. Он отметил, что речь идет о бойцах, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям - примерно из 50-тысячного "личного резерва" режима Кима Чен Ына.

Об отправке дополнительных сил КНДР в Россию накануне сообщала и разведка Южной Кореи. Она отмечала, что это может произойти уже в июле или августе этого года.

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