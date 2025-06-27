Руку помощи российским нефтепереработчикам протянула Турция.

Экспорт нефтепродуктов из Российской Федерации в июне упал до самого низкого уровня с октября 2024 года - в среднем 2 миллиона баррелей в сутки из-за, в частности, длительных ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortex.

Отмечается, что за первые 20 дней июня морской экспорт нефтепродуктов упал на 8% по сравнению с маем. Наибольшее падение экспорта зафиксировано в балтийских портах - более чем на 15%.

Больше всего снизился экспорт мазута - минус 16%, до 537 тысяч баррелей в сутки, а также авиатоплива, до 15 тысяч баррелей - минимума за 9 месяцев. Экспорт бензина и смесевых компонентов составил менее 200 баррелей в сутки.

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Эксперты объясняют падение экспорта топлива из РФ длительными ремонтными работами на НПЗ, часть которых, как известно, была атакована беспилотниками Сил обороны, а также стремлением властей создать резерв нефтепродуктов накануне всплеска спроса на них со стороны аграриев и во время отпусков.

Единственный сегмент, который продемонстрировал рост, - это экспорт газойля и дизеля. За отчетный период он вырос на 1% - до 1 миллиона баррелей в сутки. При чем львиная часть поставок шла из Новороссийска в Турцию.

Удары по территории России - последние новости

В ночь на 8 марта группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России, которое участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

11 февраля дроны массированно атаковали Саратовскую область РФ, в результате чего был поврежден нефтеперерабатывающий завод, а также аэродром. В Центре противодействия дезинформации отметили, что завод играет важную роль в обеспечении российских оккупантов топливом.

Военный эксперт Михаил Жирохов обратил внимание, что удары по НПЗ - это игра в долгую и не стоит ожидать мгновенного результата.

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