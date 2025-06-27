Важно хранить фрукты в другом месте, если вы надолго уезжаете из дома.

Если вы уехали в отпуск или на несколько дней по другим делам и оставили тарелку с фруктами дома, то скорее всего, по возвращении вас будет ждать каша, на которой уже осели мошки или мухи. В частности такие продукты, как бананы, быстро портятся, если они находятся под другими фруктами. В то же время блогер Анна Луиза назвала лучший способ, который поможет сохранить фрукты свежими, передает Mirror.

По ее словам, для этого просто нужно просто положить их в холодильник.

"Храните остатки фруктов из корзины в холодильнике или морозильной камере. Если оставить фрукты на открытом воздухе при комнатной температуре, они могут быстро созреть и заплесневеть. Созревшие, ферментирующие фрукты привлекают вредителей, таких как фруктовые мухи, которые питаются фруктами и откладывают на них яйца. Если вы оставляете фрукты в миске, добавьте несколько листьев базилика - они действуют как естественное средство от фруктовых мух", - посоветовала эксперт.

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В Mirror добавили, что большинство фруктов можно хранить в холодильнике в течение разного времени. Некоторые из них могут храниться всего несколько дней, а другие быть свежими в течение недель.

"Если отпуск длится дольше недели, путешественники могут хранить фрукты в морозильной камере, чтобы продлить срок их использования", - подчеркивают в материале.

В то же время в Unlock Food отметили, что правильное хранение играет важную роль. Однако порезанные фрукты не могут храниться так долго.

"Например, яблоки хорошо хранятся в холодильнике в течение трех-четырех недель. Это по сравнению с другими фруктами, такими как бананы, ягоды, вишни, груши и клубника, которые могут храниться в холодильнике от трех до четырех дней - значительно более короткий срок", - отметили в Mirror.

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