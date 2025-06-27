Военный заявил, что сейчас на фронте складывается очень плохая ситуация.

На фронте для Украины складывается очень плохая ситуация: враг быстро продвигается на Донетчине, наступает на Харьковщине да еще и перебросил новые силы на Запорожское направление. Об этом написал в своем телеграмм-канале заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

К тому же он уверен, что в Сумской области россияне снова усилят штурмовые действия. Поэтому, по мнению военного, осенью и летом ситуация будет тяжелая для Украины, "еще и учитывая постоянные обстрелы мирных городов".

"Русаки вкладывают сейчас очень большие силы в нанесение максимальных разрушений, в продвижение любой ценой - то есть в возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя", - подчеркнул Жорин.

Видео дня

Он отметил, что "именно фронт решает все", и поэтому "сейчас крайне важно все внимание сконцентрировать вокруг него".

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, на самое горячее Покровское направление РФ стянула наиболее численную группировку из около 111 тысяч личного состава, рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Главком рассказал, что противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой области. Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян, по его словам, накатывались здесь две недели назад, но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки - отброшены дальше от админграницы. При этом главком подчеркнул, что ситуация под контролем.

По мнению бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Романенко, еще рано говорить о стабилизации ситуации на Сумщине. Он отметил, что на восточном фланге продолжаются ожесточенные бои, ведь враг хочет перерезать трассу Сумы-Суджа - важный логистический путь Сил обороны Украины. По словам эксперта, если россияне захватят Юнаковку, это "дает им перспективу", поэтому говорить, что произошла стабилизация, преждевременно.

То, что Россия готовится к усиленным штурмам в Запорожской области в ближайшие дни, подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. В частности, он прогнозирует усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова.

Вас также могут заинтересовать новости: