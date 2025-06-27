В Украине снова изменились цены на черешню: сколько стоит килограмм

Специалисты отмечают достаточно большой процент некондиционной продукции.

Цены в Украине на черешню продолжают падать. Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

Сегодня производители черешни предлагают к продаже ягоду по цене 115-160 грн/кг ($2,77-3,85/кг). В среднем это на 18% дешевле, чем неделей ранее. Эксперты напомнили, что на прошлой неделе средние оптовые цены на черешню не опускались ниже 140-200 грн/кг ($3,37-4,81/кг).

Снижение цен производители связывают со стремительным ухудшением качества черешни, что, в свою очередь, обусловлено погодными условиями. На качество черешни повлияли обильные осадки. Сроки реализации продукции невысокого качества достаточно ограничены, поэтому производители вынуждены идти на уступки.

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По мнению ключевых игроков рынка, со следующей недели можно ожидать еще большего снижения цен, ведь предложение черешни продолжит расти, тогда как ее качественные характеристики будут находиться на не очень высоком уровне.

Отметим также, что на сегодня цены на черешню в Украине в среднем на 95% выше, чем в аналогичный период 2024-го.

Цены на черешню в супермаркетах Украины

В Сильпо цены стартуют от 249 гривень за килограмм.

При этом в Varus ягоду можно купить от 179,90 грн/кг.

Следует отметить, что на рынках цены на черешню значительно ниже.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине наблюдается снижение цен на картофель нового урожая. Такую динамику связывают с увеличением предложения овощей нового урожая из местных хозяйств.

Избежать обвала цен помог высокий спрос на эту продукцию. Также стоит сказать, что по состоянию на конец недели стоимость картофеля в среднем на 30% выше, чем год назад.

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