Рост цены на реактивное топливо на 10-20% окажет большое влияние на авиакомпании.

Война на Ближнем Востоке может привести к росту для цен на горючее - и, как следствие, для цены на авиабилеты.

Как пишет издание The Telegraph, по словам бывшего руководителя British Airways Вилли Уолша, который сейчас возглавляет международную организацию авиационной отрасли IATA, существует "прямая корреляция" между ценой на нефть и стоимостью авиабилетов.

Так, Уолш в начале месяца заявлял журналистам, что падение цен на нефть (по крайней мере на то время) могло вскоре привести к снижению авиакомпаниями цен, чтобы стимулировать спрос этим летом.

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Конечно, это было до событий на Ближнем Востоке, когда неожиданное нападение Израиля на иранские военные цели привело к росту цен на нефть примерно на 8%. С тех пор рынки спешат реагировать на стремительно развивающуюся ситуацию, поскольку администрация Трампа прошла путь от собственного нападения на Тегеран до последующего объявления официального прекращения огня между воюющими сторонами.

Что будет дальше, никто пока не может прогнозировать. Аналитики Goldman Sachs утверждают, что любые действия Ирана по блокированию Ормузского пролива - узкой полосы воды, через которую проходит 20% поставок нефти - могут привести к резкому росту цен до уровней, которых не было со времен полномасштабного вторжения России в Украину.

"Рост цены на реактивное топливо на 10 или 20% окажет большое влияние на авиакомпании", - цитирует издание Джона Градека, эксперта по управлению авиацией в Университете Макгилла в Монреале.

Отмечается, что по оценкам IATA, мировой авиационный сектор тратит около трети всех своих доходов на реактивное топливо.

"Плохая новость заключается в том, что спотовая цена на авиационное топливо сейчас на 10% выше, чем до первых израильских ракет десять дней назад. В то же время краткосрочные всплески цен на энергоносители не являются беспрецедентными в наши дни, и большинство авиакомпаний планируют такие сценарии", - говорится в статье.

Страхование финансовых рисков

Один из самых распространенных способов, которым авиакомпании могут подготовиться к колебаниям цен, - это "хеджировать" свои риски на рынке, зафиксировав цену заранее. Поскольку рынки могут быть нестабильными, такая тактика не полностью безрисковая - к тому же, она требует, чтобы авиакомпании имели достаточно средств для авансовой оплаты. Но она может помочь избежать переплат в кризисные времена.

Основатель авиационной консалтинговой компании CTAIRA Крис Тарри приводит пример авиакомпании Ryanair, которая воспользовалась падением цен на нефть весной, чтобы зафиксировать значительную часть своих потребностей в топливе на следующие три года.

Отмечается, что такое финансовое планирование одна из причин, почему предыдущие скачки цен на топливо не привели к системному шоку.

Конечно, чем дольше будут держаться высокие цены, тем больше проблем это создаст для авиакомпаний. Сейчас рынки, похоже, успокоены примирительным тоном администрации Трампа о прекращении огня - хотя история показывает, что ситуация может быстро измениться. Что касается того, обязательно ли устойчивое ценовое давление приведет к подорожанию авиабилетов - однозначного ответа пока нет.

"С одной стороны, мы знаем, что многие авиакомпании сделали этот шаг в прошлом. Еще в 2022 году такие перевозчики, как Emirates, AirAsia и Japan Airlines, отреагировали на повышение цен на топливо после вторжения в Украину, добавив временную надбавку (около 10%) ко всем бронированиям пассажиров", - пишет The Telegraph.

С другой стороны, авиационный рынок остается очень чувствительным к ценам, и аналитики говорят, что авиакомпании имеют другие способы смягчения удара, которые не рискуют потерять клиентов. Так, по словам Градека, вместо повышения цен на билеты, авиакомпании могут откладывать запуск новых маршрутов или сокращать количество услуг.

Цены на нефть - последние новости

23 июня цены на нефть подскочили до самого высокого уровня с января 2025 года, поскольку удар США по ядерным объектам Ирана вызвал беспокойство по поводу поставок нефти.

Уже на следующий день цены на нефть резко упали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном, что уменьшило беспокойство относительно перебоев с поставками "черного золота" из главного нефтедобывающего региона.

26 июня цены на нефть продолжили рост, поскольку инвесторы сохраняют осторожность относительно ирано-израильского перемирия и стабильности на Ближнем Востоке, а также устойчивого спроса на нефть в США из-за автомобильного сезона.

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