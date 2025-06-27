Пилоты сталкиваются с рядом проблем, которые могут привести к трагедии.

Для пилотов национальной авиакомпании Иордании, которая находится между наиболее конфликтными зонами Ближнего Востока, война не является проблемой. Специалисты изучают траектории полета ракет, чтобы экстренно перенаправить пассажирские самолеты.

Издание Bloomberg пишет, что Royal Jordanian Airlines сохранила в эксплуатации парк из примерно двух десятков самолетов, даже несмотря на то, что в последние две недели Израиль и Иран обменивались ракетными ударами.

"Траектории полета ракет были хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда - за несколько часов. Так и решается эта проблема", - сказал генеральный директор Самер Аль-Маджали.

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Хотя Иордании удалось избежать прямой конфронтации, эта страна с населением около 11 миллионов человек понесла на себе всю тяжесть вооруженного конфликта, бушующего прямо на ее границах.

Это вынудило авиаперевозчика искать более безопасные маршруты для самолетов, которые занимают больше времени, иногда удваивая время полета и повышая эксплуатационные расходы, сказал Аль-Маджали.

Доходы Royal Jordanian сильно пострадали после того, как в конце 2023 года люди начали отменять рейсы. По словам Аль-Маджали, количество туристических поездок сократилось, поскольку туристы опасаются, что могут застрять в случае закрытия воздушного пространства.

В последние недели авиационные власти Швеции отказывали самолетам авиакомпании в праве на посадку в главном аэропорту Стокгольма, поскольку они прибывали из зоны конфликта, сказал генеральный директор.

Помимо угрозы ракетных ударов, Royal Jordanian пришлось столкнуться с GPS-спуфингом - преднамеренным вмешательством, при котором ложные спутниковые сигналы нарушают работу навигационных систем самолетов. В результате самолет получает недостоверную информацию, что влияет на многие бортовые операции, сказал Аль-Маджали.

Война меджу Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла удар по ядерным объектам в Иране. Под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты.

Самолеты покинули воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией после того, как Израиль нанес удары по целям в Иране. Авиаперевозчики спешно изменили маршруты и отменили рейсы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

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