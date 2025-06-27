В отличие от большинства своих сослуживцев этот китаец оказался везунчиком: он попал в украинский плен.

В районе Торецка бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен еще одного наемника из Китая. Украинским солдатам он пожаловался, что русские его обманули и послали на убой. Видео допроса китайца публикует телеграм-канал "Николаевский Ванёк".

Гражданин Китая, 25-летний Ван Ву из города Бенбу, провинция Аньхой, служил в 102 полку 150 дивизии РФ под позывным "Сабля". По его собственным словам, он приехал в Россию, чтобы заработать денег для своих родителей, и в итоге подписал контракт с российской армией.

По словам Ван Ву, воевать он не хотел, и ему обещали работу в тылу, но почти сразу отправили на переднюю линию.

Видео дня

"Они постоянно нас били и толкали вперед. У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. В конце концов я сдался украинской армии. Я тогда не ел и не пил много дней", – рассказывает он.

Наемник рассказал, как погибли другие китайцы из его подразделения: некоторые были убиты на месте, другие скончались от ран. По словам китайца, он "был в ужасе" и "постоянно плакал", увидев, что происходит на настоящей войне. Он видел смерть не только своих соотечествнников, но и наблюдал множество трупов российских солдат.

Китаец заявил, что чувствует себя обманутым, поскольку у него забрали документы, телефон и отправили в бой, хотя он ясно выражал желание работать в тылу, заниматься логистикой.

"Я хочу вернуться в Китай, чтобы увидеть свою семью", – сказал пленный и добавил, что жалеет о своем "позорном" решении подписать контракт с армией РФ.

Иностранные наемники в армии РФ

Как писал УНИАН, российские силовики активизировали принудительную мобилизацию иностранцев, пребывающих на российской территории. В частности граждан Узбекистана, Таджикистана и других стран Центральной Азии, едущих на заработки в Россию, обманом или даже принудительно отправляют на фронт.

Также мы приводили историю наемника из Сенегала, который расплакался после попадания в плен ВСУ.

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