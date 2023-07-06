Фигурант хотел "откат" за 15 млн грн, которые должна была получить семья погибшего.

Офицер требовал у вдовы нагвардейца 150 тыс. грн и загремел в дисциплинарный батальон. Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, заместителя командира воинской части признал виновным Измаильский горрайонный суд Одесской области.

За данными правоохранителей, в марте 2022 года офицер сказал жене погибшего бойца, что она и ее дети могут получить денежную помощь от государства в сумме 15 млн грн. при этом он пообещал посодействовать с оформлением и ускорить выплату, если ему отдадут процент от нее – 150 тыс. грн.

Задержали его во время получения этого "отката". Мужчине инкриминировали злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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Как уточнили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, деньги заместитель командира получил от жены погибшего военнослужащего Нацгвардии Украины.

"Такие средства предназначались за влияние на членов комиссии специального расследования смертельного несчастного случая, которая должна признать гибель штаб-сержанта в период прохождения службы при исполнении служебных обязанностей. Это стало бы законным основанием для получения семьей единовременной денежной помощи, предусмотренной законодательством Украины", - рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Приговором ему назначено наказание в виде 2 лет содержания в дисциплинарном батальоне.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе в мае разоблачили командира одного из батальонов, который закупил парко-гаражное оборудование по значительно завышенной цене. Это подполковник поручил подчиненным мониторинг ценовых предложений, но приобрел товары – по своему усмотрению-за 1 млн грн вместо 300 тыс. грн, а подчиненным угрожал отправкой на фронт.

Также в Одессе задержали военного юриста, который требовал у солдата 6 тыс. долларов. В частности, помощник командира по правовой работе-начальник юридической группы одной из воинских частей пообещал солдату повлиять на уполномоченное лицо врачебной комиссии Одесского областного центра медико-социальной экспертизы и оформить определенные документы на инвалидность. Но не для солдата, а для его матери.

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