Блогерша призналась, что счастлива.

Жена украинского певца Виктора Павлика, предпринимательница и блогерша Екатерина Репяхова объявила, что сделала еще одну пластическую операцию.

"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг", - подписала она одно из опубликованных в Instagram видео, снятых в операционной.

После процедуры Репяхова поделилась впечатлениями и показала результат на фото и видео:

Видео дня

"Я такая счастливая. Хоть у меня нижняя губа не работает, но я счастливая".

На втором ролике блогерша объяснила, что ей убрали ямку, "взяв жир с ноги и добавив над подбородком".

Как известно, это уже не первое хирургическое вмешательство, на которое соглашается Репяхова ради изменений во внешности.

Ранее УНИАН писал, что блогерша сделала ментопластику (хирургическая процедура, во время которой меняют форму подбородка путем его увеличения с помощью импланта). По словам Репяховой, она всегда мечтала об этой операции, поскольку ей никогда не нравилась форма ее подбородка.

Блогерша признавалась, что несколько раз делала инъекции красоты, но эффект от них был кратковременным, потому она решилась на "пластику".

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