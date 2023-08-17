В частности, их заменят воины, которые реально прошли боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский обосновал решение уволить всех руководителей областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как сказал глава государства в вечернем обращении к украинцам, он сегодня своим указом ввел в действие решение СНБО относительно итогов проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования.

В частности, речь идет о полной замене руководящего состава.

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"Воины, которые реально прошли боевые действия, которые реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону", - подчеркнул Зеленский.

"В каждой боевой бригаде, которые я посетил на этой неделе – а их 16, – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем - в частности то, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - отметил президент.

Освобождение областных военкомов в Украине - детали

11 августа после специального заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), где речь шла о результатах проверки "военкоматов", президент заявил, что в Украине будут уволены все руководители областных территориальный центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Сегодня, 17 августа, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 августа об освобождении всех областных военкомов.

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