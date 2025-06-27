'Укргидроэнерго' продолжает вымывать миллиарды через 'чехов' и 'болгар' даже во время войны, - политолог

Государственное предприятие "Укргидроэнерго" платит миллиарды посредникам за оборудование с огромной наценкой, используя сеть "прокладок". Ключевой фигурой схем остается экс-гендиректор компании Игорь Сирота, который хоть и был уволен, фактически руководит компанией через приближенных лиц и родственников, которые до сих пор работают в руководстве.

Об этом говорится в материале политолога Екатерины Одарченко.

"Несмотря на недавнее увольнение, Игорь Сирота, который в течение 15 лет руководил "Укргидроэнерго", продолжает фактически управлять процессом, регулярно посещая центральный офис компании и давая указания. В системе остаются люди, которые ориентируются на Сироту, в частности нынешний и.о. гендиректора Богдан Сухецкий и заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Владимир Руденко. В "Укргидроэнерго" до сих пор спокойно работают родственники господина Сироты. В частности, заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и привлечения международного финансирования "Укргидроэнерго" Мария Бишко, вероятно, является его племянницей. Также в компании работают ее муж и другие близкие к Сироте лица, что свидетельствует об "успешном семейном бизнесе" на базе государственной компании", - отмечается в материале.

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В схемах фигурирует "болгарская" компания NUTECH ENGINEERING, которая перепродавала трансформаторы производства компании "Хитачи" по завышенным ценам с разницей в 138 млн грн.

"В частности, 8 марта 2023 года "Хитачи" продало автотрансформатор ANAR3E (АТДЦТН) 400000/330/150 за 2 387 396,12 евро. Тот же трансформатор "НЮТЕК ИНЖЕНЕРИНГ" перепродал ЧАО "Укргидроэнерго" уже за 5 996 250 евро", - говорится в материале

Также стоит выделить "чешскую" Iskra Energo, которая имеет лицензии на гостиничный бизнес и алкоголь, но получила контракты от "Укргидроэнерго" на более чем 2 млрд грн.

Iskra Energo связывают с бизнесменом Максимом Колесником, приближенным к Вадиму Лейве, помощником-консультантом нардепа Виктора Бондаря, которого недавно арестовали по подозрению в хищении 140 млн грн на кабелях для "Укрзализныци". В схемах с "Укргидроэнерго" задействованы также родственники Сироты и заместителя гендиректора Владимира Руденко.

"Еще одна фирма Максима Колесника - ООО "Смарт Буд Солюшнс" - где он является соучредителем и бенефициаром, тоже регулярно получает контракты от "Укргидроэнерго". Интересно, что другим соучредителем числится Евгений Руденко, родственник уже упомянутого выше Владимира Руденко, заместителя генерального директора по стратегии и инвестициям "Укргидроэнерго". Подрядчиками же выступают родственники Сироты. Это очевидный конфликт интересов", - говорится в материале.

"Этот случай является далеко не единичным и демонстрирует системные проблемы, которые тормозят реальные изменения в государственном секторе. Подобные коррупционные схемы подорвали доверие граждан к государственным институтам и создают дополнительные риски для национальной безопасности и экономики. Именно поэтому вопрос доверия к власти и ее структурам становится крайне актуальным в современных условиях", - резюмирует Екатерина Одарченко.

Также она анонсировала выход следующих материалов, где будет раскрыта информация об отечественных "прокладках" - в частности такие компании как "Элитбуд-1", ООО "СК "Адамант", "Укрстальконструкция", ООО "Глобал Солюшнс" и другие.