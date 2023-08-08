Артельнатива меры пресечения - внесение залога в 3 млн грн.

Суд арестовал руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки, которого разоблачили на организации схемы незаконного обогащения для своего окружения и помощи криминалитета. Это уже не первый военком-коррупционер.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева относительно меры пресечения военкому.

"Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн", - отмечается в сообщении.

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В ГБР напомнили, что действующему руководителю Донецкого областного ТЦК и СП сообщили о подозрении и задержали 3 августа 2023 года. На местах его работы и проживания были проведены обыски. Дело касается событий 2022 года, когда фигурант работал на должности руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Скандал с военкомом - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ГБР информировало, что экс-руководителя Запорожского областного ТЦК и СП уличили в незаконном повышении военных выплат для приближенных лиц. Военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок об участии в боевых действиях и начислил им дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тыс. гривень.

Кроме того, фигурант помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности - устраивал на работу в ТЦК и СП. также он помог одному из "криминальных авторитетов" сняться с воинского учета для беспрепятственного выезда за границу.

ГБР в целом открыло уже более 100 производств относительно злоупотреблений в военкоматах.

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