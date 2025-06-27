Дроны составляют молодые африканки, которых россияне вербуют на работу.

Российская Федерация теперь может позволить себе запускать "шахеды" по Украине непрерывно, поскольку она стала производить их значительно больше и перестала зависеть в этом от Ирана. Как Россия наладила производство ударных беспилотников, рассказало издание Le Monde.

В материале говорится, что производство "шахедов" в основном происходит в Татарстане, что более чем в 1000 километрах к востоку от Москвы. С 2023 года сотни молодых женщин на предприятии "Алабуга" собирают беспилотники "Шахед 136", добавляя в них электронные компоненты, изготовленные в Китае. После модернизации и перекраски в черный цвет их переименовывают в "Герань-2".

Отмечается, что вблизи завода был построен совершенно новый логистический центр под названием "Дэн-Сяопин", который соединен с Пекином железной дорогой. Он способствует импорту станков, двигателей и электронных компонентов из Китая.

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Журналисты отметили, что только за 2023-2025 годы площадь индустриального парка "Алабуга" увеличилась вдвое. Здесь появились новые здания, крытые дорожки. На спутниковых снимках видно, что некоторые ангары оборудованы сетками против дронов - необходимость в этом появилась после неоднократных атак на эту территорию украинских беспилотников.

Основная рабочая сила - молодые африканки

В статье отмечается, что предприятие процветает благодаря тому, что оно перегружено заказами от своего главного клиента - Министерства обороны России. В то же время компания столкнулась с проблемой нехватки рабочей силы, поэтому возникла идея привлечь на работу молодых африканских женщин.

Приглашают на работу именно женщин, потому что, как предположил директор "Елабуги" Тимур Шагивалеев в интервью российскому новостному сайту Business Online, ими легче управлять, а также потому, что "некоторые работы требуют женской точности".

"Такая работа требует точности, внимания к деталям, а также сдержанности, что не является первоочередным качеством российских работников", - прокомментировал военный эксперт Юрий Федоров.

Издание пишет, что регистрация на экзамен на профессиональную пригодность осуществляется одним кликом на веб-сайте Alabuga Start. Поощрение к участию в программе также осуществляется через российские посольства в Африке. Программа обещает ежемесячную зарплату от 426 до 681 евро, при этом умалчивая тип оборудования, которое придется сдавать на заводе. Чтобы сдать экзамен на профпригодность, нужно быть женщиной в возрасте 18-22 года, иметь среднее образование, действительный паспорт и знать 100 основных русских слов. Поскольку обещанные зарплаты считаются привлекательными, кандидатов находится много.

Женщин также вербуют в соцсетях через посредников и лидеров мнений. Часть идет работать на производство дронов, другие же - уборщицами, официантками или операторами машин. Контракт, подписанный на два года, предусматривает строгую конфиденциальность, которую некоторые из работников все же нарушают, жалуясь на условия труда.

Работники жалуются на репрессивные условия труда

Издание привело данные расследования, которое опубликовала Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности. В нем, в частности, рассказывается, что работники "Елабуги", считая, что их отобрали для обучения по программе "work-study", оказываются в ситуации, когда работают долгие часы под пристальным наблюдением. Некоторые жалуются на проблемы с кожей, возникшие в результате работы с токсичными химикатами.

Чаще всего работники не хотят расторгать контракт, чтобы не возмещать "инвестиции" - авиабилеты, расходы на проживание, уроки русского языка - сделанные компанией.

"Обманчивый характер вербовки и репрессивные условия труда могут представлять форму мошеннической эксплуатации. Эти условия могут вызвать беспокойство у стран происхождения, международного сообщества и ООН", - говорится в расследовании.

25 апреля полиция Ботсваны обратилась в Интерпол с просьбой расследовать обвинения в торговле людьми, выдвинутые женщинами, которые работали в СЭЗ "Алабуга".

Между тем, говорится в материале, Кремль продолжает набор персонала полным ходом.

"Ожидается, что вскоре в Россию прибудет двадцать пять тысяч северокорейских работников для сборки беспилотников типа "Шахед". Для Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) и его оружейных олигархов Николая Патрушева, Сергея Чемезова, Сергея Кириенко, которые инвестировали миллиарды долларов в этот сектор деятельности, этот приток принудительной рабочей силы позволит массово и по низкой цене производить беспилотники", - пояснил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Россия совершенствует "шахеды"

Как сообщал ранее УНИАН, украинские разведчики "разобрали" модернизированный "шахед" с искусственным интеллектом, сбитый на Сумщине, и узнали, что этот БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации "шахедов". Дрон содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру, подобную анонсированной ранее Россией.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия и в дальнейшем будет модернизировать и совершенствовать свои "шахэды", ведь они стали успешной технологией в войне против Украины. По его мнению, россияне оснащают ударные БпЛА дополнительными средствами защиты от РЭБ. Также находили в "шахеде" и камеру, благодаря которой этот дрон выполнял функцию разведчика, отметил Игнат. Он предположил, что, возможно, им управляли даже в режиме реального времени.

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