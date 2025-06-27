Андрей Ермак отметил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.

Во время последней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа американский лидер особенно активно интересовался достижениями Украины в производстве оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время мероприятия "Форум власти и бизнеса: от диалога к партнерству".

Глава Офиса президента подчеркнул, что даже в течение войны Украина стала лидером с точки зрения производства дронов.

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"Во время последней встречи, которая между прочим была очень хорошей, между президентом Зеленским и президентом Трампом, очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно", - сказал Ермак.

Он также отметил, что такой диалог между лидерами стран свидетельствует о серьезных намерениях США.

"Это точно демонстрирует то, что Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с Украиной", - добавил глава ОП.

Встреча Зеленского с Трампом - главные новости

25 июня президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО, который проходил в Нидерландах.

Зеленский назвал встречу с Президентом Трампом "содержательной" и "хорошей". По его словам, стороны охватили все действительно значимые вопросы. В частности, говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира, как защитить людей в Украине. Зеленский сообщил, что говорил с Трампом и о готовности Украины закупить американские систем ПВО для прикрытия городов и граждан.

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