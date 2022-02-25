Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает, что над Киевом был сбит вражеский Су-27.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Над Киевом сбит Су-27. Уничтожаем оккупантов!", - сообщил Гончаренко.
В то же время, он не уточняет, идет ли речь о новом самолете или о том, который был сбит несколькими часами ранее.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате падения фрагментов самолета горит двухэтажный частный жилой дом.
"В 05:00 по ул. Садовая, 54, произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета", - говорится в сообщении на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.