Ранее сообщалось, что в Киеве в результате падения фрагментов самолета горит двухэтажный частный жилой дом.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает, что над Киевом был сбит вражеский Су-27.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Над Киевом сбит Су-27. Уничтожаем оккупантов!", - сообщил Гончаренко.

В то же время, он не уточняет, идет ли речь о новом самолете или о том, который был сбит несколькими часами ранее.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате падения фрагментов самолета горит двухэтажный частный жилой дом.

"В 05:00 по ул. Садовая, 54, произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета", - говорится в сообщении на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

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