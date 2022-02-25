Обесточена большая часть Снегиревки, отсутствует водоснабжение.

На территории Снигиревской ОТГ в Николаевской области обстреляли украинских защитников.

Об этом сообщают в Снигиревской ОТГ.

Вражеские вертолеты совершили обстрел наших защитников около 15:30.

"Есть информация о четырех раненых военнослужащих. По предварительным данным среди мирного населения потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Жителей ОТГ просят оставаться в укрытии или домах и не выходить на улицу.

"Чужих войск на территории Снигиревской ОТГ нет!"- подчеркнули они.

Позже стало известно, что в результате обстрелов были повреждены линии электропередач 35 кВт неподалеку Снигиревки. Из-за этого сейчас обесточена большая часть города, отсутствует водоснабжение. В районе птицефабрики произошло возгорание сухостоя.

"Просьба не ходить по улицам города и спуститься в подвалы!",- отметили в ОТГ.

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