На территории Снигиревской ОТГ в Николаевской области обстреляли украинских защитников.
Об этом сообщают в Снигиревской ОТГ.
Вражеские вертолеты совершили обстрел наших защитников около 15:30.
"Есть информация о четырех раненых военнослужащих. По предварительным данным среди мирного населения потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Жителей ОТГ просят оставаться в укрытии или домах и не выходить на улицу.
"Чужих войск на территории Снигиревской ОТГ нет!"- подчеркнули они.
Позже стало известно, что в результате обстрелов были повреждены линии электропередач 35 кВт неподалеку Снигиревки. Из-за этого сейчас обесточена большая часть города, отсутствует водоснабжение. В районе птицефабрики произошло возгорание сухостоя.
"Просьба не ходить по улицам города и спуститься в подвалы!",- отметили в ОТГ.