'Почему здесь я, а не они?': в Украине растет раскол между военными и уклонистами, - Le Figaro

После четырех лет войны в Украине все больше растет раскол между военными на фронте и уклонистами в тылу. В семьях и на рабочем месте зависть или гнев между добровольцами, участвовавшими в боевых действиях, и теми, кто остался и уклоняется от своего долга, могут предвещать будущую напряженность в обществе и вызов для послевоенной Украины, пишет Le Figaro.

"Я до сих пор здесь, как долго еще… Я не хочу судить. Но этот вопрос часто приходит мне в голову: почему я здесь, а не они? Здесь мы даже не можем организовать нормальную ротацию из-за нехватки персонала", - говорит "Гит", пилот дрона из Донецкой области.

По мере того как мирные переговоры заходят в тупик, а конец войны остается далекой перспективой, обиды множатся, и в компаниях возникают конфликты между рабочими, возвращающимися с фронта, и остальными.

"Недовольство ветеранов может перерасти в провокационные слова, а другие реагируют, обостряя ситуацию. Наша HR не знает, как реагировать. Она говорит нам, что никто к этому не готов", - рассказывает один из руководителей.

При этом Москва, которая делает все возможное, чтобы ослабить Киев, выявила эту уязвимость и сделала ее центральной темой своей пропаганды. В 2024 году шведский аналитический центр "Стокгольмский центр восточноевропейских исследований" рассказал, как российские боты усиливают отдельные реальные события, чтобы имитировать реальные события. "Охота на людей" на улицах Украины, отправка солдат на фронт без подготовки, ошибки командования. В этом нарративе "мобилизованные" представлены как жертвы, а "уклоняющихся" призывают бежать за границу, поясняется в докладе.

Зависть и гнев

"Вопрос справедливости мучает многих ветеранов. Почему я потерял здоровье, друзей, конечности, в то время как другие продолжали жить? Почему люди, которые никогда ничем не жертвовали, так уверенно говорят о войне, политике и о том, что нужно делать? Эти вопросы не всегда озвучиваются. Но они мучают многих", – говорит психолог Юлия Авиям из реабилитационного центра для ветеранов "Сверхлюди" во Львове.

Это чувство несправедливости затрагивает и мирных жителей, измученных тоской по невозможности увидеть близких, воюющих на фронте.

"Я постоянно ревную, постоянно злюсь. Когда я слышу, как мои друзья жалуются, потому что: "О, он в последнее время поздно возвращается с работы", это меня бесит. Я вижу мужа только раз в три-четыре месяца, и это действительно тяжело", – говорит Люда (имя изменено), чей муж вызвался добровольцем в начале 2022 года.

Вызов для послевоенной Украины

Этот потенциальный раскол представляет собой вызов для будущего. Восстановление страны будет зависеть, в частности, от способности общества оставаться единым.

"В Украине завтрашнего дня место каждого в обществе будет оцениваться по одному ключевому вопросу: что вы делали во время войны? Ответ нарисует очень сложную картину разногласий. Будут те, кто уехал за границу, те, кто остался. Гражданские лица, которые были активны, и другие. Те, кто не был мобилизован, независимо от того, была ли у них уважительная причина или нет. Во всем этом самое маргинальное место, вероятно, будет зарезервировано для тех, кто скрывался", – отмечает Анна Колин Лебедева, специалист по постсоветским обществам из Парижского университета Нантер.

Ранее в украине появилось общественное движение "Честная мобилизация", которое стремится выявить и раскрыть случаи фиктивного бронирования и уклонения от мобилизации. Это неполитическое движение объединяет как гражданских, так и военных, и ставит перед собой цель решать системные проблемы мобилизации в Украине.

В то же время старший сержант батальона 104-й бригады ТрО Павел Казарин считае, что даже принудительно мобилизованные граждане способны стать эффективными воинами при условии попадания в здоровую среду. Успех интеграции новобранца напрямую зависит от командиров и внутреннего климата в подразделении.

