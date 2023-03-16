Сейчас в Черном море находится 20 кораблей РФ, из которых четыре - ракетоносители.

Украинские военные фиксируют нетипичную активность и количество корабельной группировки врага в Черном море, заявила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, это связано, в частности, как с готовностью нанести по Украине ракетные удары, так и с недавними событиями со сбитием РФ американского БПЛА в международных водах.

Сейчас в Черном море находится 20 единиц, из которых четыре - ракетоносители. "Один из них - подводный. 28 ракет по максимуму, если говорить, могут быть снаряжены для запуска", - отметила Гуменюк.

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"Общая активность связана с рассредоточением корабельного состава, очень много единиц морского флота, что может свидетельствовать о той самой активности, к которой они готовились", - сказала представительница ОК "Юг".

Российские оккупанты пытаются демонстрировать свое максимальное присутствие в Черном море, конечно, насколько им может позволить мировое сообщество, отметила Гуменюк.

"Поэтому они (русские) стараются рассредоточиться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море, пытаясь скрывать свои действия от нас. Но наше тщательное наблюдение все-таки дает свои результаты", - ответила она.

Россия сбила MQ-9 Reaper - что известно об инциденте

Су-27 врезался в американский MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда БПЛА выполнял разведывательную миссию неподалеку от Змеиного.

Хотя Россия всячески открещивается от вины, потому несколько раз делала противоречивые заявления, американские чиновники убеждены, что Путин лично одобрил вооруженную провокацию.

Вместе с тем инцидент не грозит эскалацией, а тем более прямой конфронтацией между США и Россией, поскольку обе страны неоднократно демонстрировали, что к этому не готовы.

Вашингтон надеется, что MQ-9 Reaper не попадет в "чужие руки".

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