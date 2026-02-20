WOLED и QD-OLED телевизоры: что это такое и какой экран лучше в 2026 году

Выбор зависит от бюджета, условий просмотра (яркое помещение или темная комната) и того, насколько важны насыщенность цветов и яркость.

OLED-телевизоры становятся все более доступными, но при выборе топового дисплея покупатели сталкиваются с двумя главными технологиями панелей – WOLED и QD-OLED.

Эти два типа OLED предлагают качество изображения значительно выше стандартных LED-телевизоров, но работают по разным принципам и дают разные визуальные результаты, говорится в материале SlashGear.

В чем разница между WOLED и QD-OLED

WOLED (White OLED) – это панели, в которых пиксели сначала излучают белый свет, а затем проходит через цветовые фильтры (красный, зеленый, синий) для формирования цветного изображения. Эта технология была популяризирована корпорацией LG и сегодня установлена в большинстве OLED-телевизоров.

QD-OLED (Quantum Dot OLED) – более новая технология, которую развивает Samsung. Тут базовым источником света являются синие OLED-излучатели, а специальные квантовые точки (quantum dots) преобразуют его в красный и зеленый свет, что позволяет исключить светофильтры.

Какой телевизор лучше и дешевле

И WOLED, и QD-OLED обеспечивают отличную глубину черного цвета, поскольку в обоих случаях каждый пиксель светится самостоятельно и управляется отдельно. Однако из-за того, что в WOLED используются цветовые фильтры, часть яркости неизбежно теряется.

В результате панели QD-OLED обычно выдают более богатую и насыщенную цветовую палитру вне зависимости от уровня яркости сцены. Портал RTINGs подробно протестировал оба типа панелей и обнаружил, что QD-OLED демонстрируют более высокую цветовую насыщенность.

Еще одно важное различие связано с так называемым "повышением уровня черного" при внешнем освещении – то есть с тем, как черный цвет выглядит в комнате с источниками света. В QD-OLED отсутствует поляризационный слой, что повышает эффективность яркости, но делает панели более чувствительными к внешнему свету. WOLED, напротив, менее подвержены этому эффекту и способны сохранять более глубокий, черный в освещённом помещении.

Поскольку технология WOLED существует дольше, она проверена временем и такие телевизоры обычно стоят дешевле. Например, 1500 долларовый 55" LG B5 OLED считается одним из лучших OLED по соотношению цены и качества. Для сравнения, 55-дюймовая версия Samsung S90F на базе QD-OLED стоит около 1800 долларов.

В итоге выбор между WOLED и QD-OLED зависит от условий просмотра и бюджета. Если важна максимальная яркость и насыщенность цветов – особенно для HDR-фильмов и гейминга – эксперты советуют QD-OLED. Если же приоритетом является баланс цены и качества с отличной контрастностью и стабильной работой в разных условиях освещения, WOLED остается надежным и проверенным решением.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

УНИАН рассказывал о скрытой функции в вашем телевизоре, которая отслеживает все, что вы смотрите. Она работает в фоновом режиме и часто спрятана глубоко в настройках.

