В ОРДЛО люди больше боятся COVID-19, чем активизации военных действий.
Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".
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"В целом ситуация по воинской части для местного населения (в ОРДЛО - ред.) проходит не особо заметно. А COVID-19 - действительно серьезная проблема, несмотря на то, что с 1 февраля там продолжается вакцинация. Результатов вакцинации пока не видно. Трудно подсчитать статистику, она там условная, но, мне кажется, COVID-19 беспокоит людей больше, чем ситуация на фронте", — сказал он.
По словам Гармаша, ситуация с эпидемией очень давит на психику людей.
"Людей хоронят в закрытых гробах. Психологически это на них даже больше влияет, чем потенциальная возможность активизации военных действий", — рассказал он.
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