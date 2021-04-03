Отмечается, что ситуация с эпидемией очень давит на психику людей.

В ОРДЛО люди больше боятся COVID-19, чем активизации военных действий.

Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24".

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"В целом ситуация по воинской части для местного населения (в ОРДЛО - ред.) проходит не особо заметно. А COVID-19 - действительно серьезная проблема, несмотря на то, что с 1 февраля там продолжается вакцинация. Результатов вакцинации пока не видно. Трудно подсчитать статистику, она там условная, но, мне кажется, COVID-19 беспокоит людей больше, чем ситуация на фронте", — сказал он.

По словам Гармаша, ситуация с эпидемией очень давит на психику людей.

"Людей хоронят в закрытых гробах. Психологически это на них даже больше влияет, чем потенциальная возможность активизации военных действий", — рассказал он.

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Автор: Виктория Гордиенко